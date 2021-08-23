З Кабулу вилетів український літак з понад сотнею осіб на борту
- Автор:
- Софія Телішевська
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Зі столиці Афганістану Кабулу вилетів третій за рахунком український літак з евакуйованими громадянами на борту.
Про це під час саміту «Кримської платформи» повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
«Поки ми обговорюємо питання Криму, ще один український літак вирушив з Кабулу. На борту понад 100 громадян. Ми б хотіли, щоб інші країни також евакуювали своїх громадян і тих афганців, які почуваються в небезпеці», — зазначив Кулеба, не уточнивши, скільки з евакуйованих є громадянами України.
22 серпня український військово-транспортний літак Іл-76МД Повітряних сил ЗСУ евакуював з Кабулу 83 особи, серед яких був 31 українець. Перед цим, 16 серпня, Україна евакуювала 71 громадянина Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану та вісьмох українців.
Наразі понад 150 українців, членів їхніх сімей та інших іноземців повідомили про бажання бути евакуйованими з Афганістану.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що захопили владу в країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють афганців, які співпрацювали зі США і союзниками.
- Аеропорт зараз відкритий для військових літаків і для деяких комерційних рейсів. Його безпеку контролюють сили США. Перші два дні після захоплення Кабулу талібами в аеропорту панував хаос, жертвами якого стали щонайменше 12 осіб. За даними НАТО, з Кабулу вже евакуювали понад 18 тисяч осіб.