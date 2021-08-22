Австрія подарувала Україні пів мільйона доз вакцини AstraZeneca

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JENS SCHLUETER / Contributor

Уряд Австрії безкоштовно передасть Україні 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca.

Про це повідомляє видання Nachrichten.

Перші 250 тисяч доз вакцини прибудуть в Україну в понеділок, 23 серпня, одночасно з візитом міністра закордонних справ Олександра Шалленберга, який братиме участь в першому саміті «Кримської платформи». Інша партія вакцин повинна бути доставлена ​​восени.

«Австрія не зможе поставити крапку в боротьбі з пандемією, якщо люди, що живуть в безпосередній близькості від Європи, не будуть вакциновані», — заявив Шалленберг.