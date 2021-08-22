В ЄС підтвердили, що ведуть переговори з «Талібаном». Однак це не означає визнання влади талібів в Афганістані

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European Parliament / Flickr

У Європейському Союзі підтвердили, що ведуть переговори з афганським фундаменталістським ісламістським рухом «Талібан», який захопив контроль майже над усією країною.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту в табір афганських біженців в Іспанії.

Утім, фон дер Ляєн наголосила, що контакти з «Талібаном» в жодному разі не означають визнання нової влади в Афганістані. Йдеться передусім про полегшення евакуації з цієї країни.

За словами голови Єврокомісії, людям, які опинилися в небезпеці через захоплення влади талібами, треба запропонувати безпечні шляхи евакуації.

Очільниця Єврокомісії також запропонувала перспективу збільшення гуманітарної допомоги Афганістанові від Євросоюзу. За її словами, таку пропозицію зроблять у найближчому майбутньому.

«Ми повинні допомогти, це наша відповідальність», — зазначила вона. Причому допомагати, на думку фон дер Ляєн, треба не лише тим, хто вилетів з країни, але й тим, хто залишився в Афганістані. Втім все залежатиме від дотримання талібами прав людини, зокрема жінок та дівчат.

Нещодавно начальник Генштабу Великої Британії Нік Картер заявив, що «Талібан» сьогодні може бути зовсім іншим, ніж 20 років тому. Він припускає, що їм можна «дати шанс» хоча б тому, що вони вперше заявили про те, що стануть публічними та вийдуть з тіні.

Услід за главою Генштабу премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що «висновки щодо талібів треба робити з огляду на їхні дії, а не слова».

А голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС «доведеться говорити» з лідерами фундаменталістського ісламістського руху «Талібан», який фактично захопив владу в Афганістані. Утім, це не означає офіційного визнання їхнього правління.