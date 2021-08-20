В Афганістані таліби почали затримувати колишніх чиновників. Facebook уже ввела функцію захисту для місцевих користувачів
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- Костя Андрейковець
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HOSHANG HASHIMI / Contributor
В Афганістані почалися затримання і зникнення колишніх чиновників, які працювали в уряді до приходу бойовиків руху «Талібан».
Про це повідомляє телеканал Tolo із посиланням на родичів чиновників.
Таліби затримали колишнього губернатора і ексначальника поліції провінції Лагман. Зник і колишній начальник поліції провінції Газні. При цьому раніше лідери «Талібану» оголошували амністію всім чиновникам і закликали їх повертатися до роботи.
За даними ЗМІ, дії талібів суттєво розходяться з їхніми словами. Вони почали активно шукати всіх, хто допомагав США і НАТО. При цьому талібіви мають списки людей. Вони нерідко погрожують убивством або арештом членів сімей особам, які не хочуть здаватися «Талібану».
Раніше повідомлялося, що талібам у пошуках можуть допомагати трофейні біометричні американські пристрої HIIDE. З їх допомогою таліби можуть знайти всіх афганців, які співпрацювали зі США і НАТО.
Тим часом компанія Facebook відключила функцію перегляду друзів для акаунтів з Афганістану, щоб захистити людей від переслідування. Для афганських користувачів додали функцію блокування сторінки в один клік. Також Facebook запустила в Instagram спливаючі підказки з інструкцією, як захистити дані профілю.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що взяли владу у країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни. «Талібан» очікує повної передачі влади і готується оголосити про створення Ісламського Емірату Афганістан — так називалася країна 20 років тому під правлінням «Талібану», поваленого військами США у 2001 році.
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