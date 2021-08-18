Відому афганську кінорежисерку Сахру Карімі евакуювали в Україну
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Відому кінорежисерку Сахру Карімі евакуювали до України з Афганістану, де рух «Талібан» захопив владу.
Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.
«Я жива і в безпеці», — повідомила Карімі.
За словами режисерки, в її евакуації брали участь Офіс президента України, українське МЗС, посольство Словаччини в Ірані та посольство Туреччини, а також Словацька академія кіно і телебачення.
«Усі разом допомогли мені вибратися з Кабулу, врятували ще 11 осіб», — зазначила Карімі.
Інформацію підтвердив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на своїй сторінці у соцмережі.
«Був радий вітати Сахру Карімі та її сімʼю в Києві. Вони живі та здорові. Сахра Карімі є першою жінкою-главою «Афганфільму» і режисером, чиї фільми відомі за межами Афганістану. Шкода, що сьогоднішній Афганістан небезпечний для таких блискучих талантів, як вона», — написав він.
За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Карімі евакуювали завдяки «спецоперації з паролями».
«Вона мала вилетіти на борту, де було 79 людей, яких ми вивезли. Але вона не встигла потрапити на борт, і літак був змушений відлетіти. Здавалось, надія була втрачена, їх там виштовхували з аеропорту. Але жінку забрав військовий турецький борт. Її в останній момент забрали. Там була спецоперація з паролями. Це було справжнє кіно», — розповів глава МЗС в ефірі «Сніданку з 1+1».
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що взяли владу в Афганістані. Бойовики контролюють понад 90% території країни. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни. «Талібан» очікує повної передачі влади та готується оголосити про створення Ісламського Емірату Афганістан — так називалася країна 20 років тому під правлінням «Талібану», поваленого військами США у 2001 році.
- Наразі у столиці Афганістану триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також евакуюють афганців, які співпрацювали зі США та союзниками. 16 серпня в тисняві та при падінні з літака загинули щонайменше 7 людей. Ще двох афганців застрелили американські бійці. Військові підкреслили, що вбиті першими відкрили вогонь. Чи були вони талібами — невідомо.
- Дві доби в аеропорту Кабулу панував хаос — цивільні рейси досі не приймають, для них повітряні ворота столиці планують відкрити в суботу, 21 серпня. 17 серпня ситуація стабілізувалася — літаки вільно сідають і вилітають.