Таліби дали першу пресконференцію після захоплення влади в Афганістані. Розповіли про права жінок, новий уряд і наркотики

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Al Jazeera

Бойовики руху «Талібан», які захопили владу в Афганістані 15 серпня, увечері 17 серпня дали першу пресконференцію. На ній вони говорили про безпеку та права жінок, а журналістів просили «справедливо» висвітлювати події та обіцяли змінити країну.

Про це повідомляє BBC.

Одним з основних спікерів був прессекретар талібів Забіхула Муджахід. Він звернувся до мешканців Афганістану і запевнив, що вони в безпеці. Те саме стосується і жінок: «Усі наші сестри, усі наші жінки в безпеці. Наш Бог, наш Коран каже, що жінки — дуже важлива частина нашого суспільства». Муджахід додав, що якщо афганські жінки продовжать жити за шаріатом, «вони будуть дуже щасливими і зможуть працювати». Також таліби мають намір включити всі верстви суспільства в новий уряд.

Спікер талібів також звернувся до засобів масової інформації із закликом до «збалансованого і справедливого» висвітлення подій, додаючи, що «якщо вони будуть чесними, то зможуть критикувати нас».

Муджахід пообіцяв, що «Талібан» скоро змінить країну в позитивний бік — ідеться про «дуже серйозні кроки для поліпшення економіки за допомогою інших країн». Коли його запитали про «Аль-Каїду», він відповів: «Ніхто не буде атакувати інші країни з території Афганістану». Щодо наркотиків, то «Афганістан більше не буде країною, де вирощуют опіум».

Щодо амністії Муджахід підтвердив: «Ми всіх амністували, помсти немає». Він пообіцяв, що ніхто не піде за афганцями, які працювали зі США, «для них небезпеки немає».