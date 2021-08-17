Віцепрезидент Афганістану оголосив себе легітимним главою держави

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Facebook / Amrullah Saleh

Віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе легітимним главою держави після втечі експрезидента Ашрафа Гані.

Про це він повідомив в Twitter.

Салех нагадав, що за Конституцією Афганістану у разі відсутності президента виконувачем обовʼязків глави держави є віцепрезидент. Крім того, він підкреслив, що зараз перебуває на території країни і встановлює звʼязок зі світовими лідерами, щоб заручитися їх підтримкою.

Віцепрезидент Афганістану також закликав жителів країни приєднуватися до опору талібів. «Ми повинні довести, що Афганістан — Не Вʼєтнам, а «Талібан» — навіть віддалено не армія Вʼєтконга», — додав політик.

Видання Daily Mail повідомляє, що Амрулла Салех, разом з Ахмадом Масудом, сином польового командира і ексміністра оборони Афганістану Ахмеда Шаха Масуда, імовірно знаходиться в Панджшерській долині — єдиному регіоні, не контрольованому талібами. Там створюють партизанський рух.