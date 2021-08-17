Ситуація в аеропорту Кабулу стабілізувалася — літаки вільно приземляються і вилітають

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Ситуація в міжнародному аеропорту Кабулу стабілізувалася — злітно-посадкові смуги очищені від людей. Військові та евакуаційні літаки почали вивозити охочих покинути Афганістан.

Старший цивільний представник НАТО Стефано Понтекорво опублікував відео з американськими військами на злітній смузі і вантажними літаками.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас також повідомив про стабілізацію ситуації. Німецький літак приблизно о 15:00 (за Києвом) евакуював 120 людей. Він додав, що в аеропорту почалися інтенсивні перевезення, «наскільки це дозволяє ситуація».

В Кабул сьогодні вилітає літак для евакуації 153 українців. Деякі з них зараз перебувають на військовій базі, яку оточили таліби. МЗС України тримає з ними звʼязок.