Премʼєр Британії Джонсон просить провести екстрені переговори G7 через Афганістан

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Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон хоче зібрати лідерів G7 («Великої сімки») через ситуацію в Афганістані.

Про це повідомили у пресслужбі британського уряду після телефонної розмови Джонсона з канцлером Німеччини Ангелою Меркель 17 серпня.

«Премʼєр-міністр виклав свій намір скликати лідерів G7 на віртуальну зустріч, щоб обговорити це за першої нагоди», — йдеться в повідомленні.

Джонсон і Меркель погодилися з тим, що глобальна співпраця має вирішальне значення — у звʼязку з терміновою необхідністю евакуювати іноземних громадян та інших осіб з Афганістану, а також запобігти гуманітарній кризі у країні та регіоні.

«Обидва лідери вирішили використовувати свій двосторонній і багатосторонній вплив, щоб спонукати міжнародних партнерів обрати єдиний підхід для вирішення поставлених перед ними завдань», — додали на Даунінг-стріт.

Також Джонсон наголосив, що необхідно узгодити спільні міжнародні стандарти в галузі прав людини, яких міжнародне співтовариство дотримуватиметься за будь-якого майбутнього уряду в Афганістані.