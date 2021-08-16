Афганська військова авіація масово летить в Узбекистан. Примусово посадили 22 літаки та 24 вертольоти
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Генпрокуратура Узбекистану повідомила, що протягом 14—15 серпня повітряний кордон країни незаконно перетнули 22 військові літаки і 24 вертольоти Військово-повітряних сил Афганістану з 585 озброєними бійцями. Вони намагаються втекти з країни, яку захопили бойовики «Талібану».
Уся вищевказана авіація була примусово посаджена в міжнародному аеропорту міста Термез, який розташований впритул біля кордону з Афганістаном.
Двом узбецьким винищувачам МіГ-29 довелося супроводжувати три афганські військові літаки Embraer-314. У результаті один МіГ-29 зіткнувся з Embraer-314, і той впав в Сурхандарʼїнській області. Пілоти катапультувалися.
Раніше Міністерство оборони Узбекистану повідомило, що в цьому районі системою ППО був збитий афганський літак.
Також Генпрокуратура повідомляє, що через річку Амударʼю кордон незаконно перетнули 158 громадян Афганістану і військовослужбовів цієї країни.
Як передає Інтерфакс, МЗС Узбекистану повідомило, що 14 серпня група з 84 військових урядових сил Афганістану перетнула кордон і звернулася по допомогу. Військовим надали медичну допомогу і тимчасове розміщення. У понеділок, 16 серпня, в аеропорту таджицького міста Бохарі висадилися понад 100 афганських військовослужбовців, які подали сигнал SOS.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що взяли владу у країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни. «Талібан» очікує повної передачі влади і готується оголосити про створення Ісламського Емірату Афганістан — так називалася країна 20 років тому під правлінням «Талібану», поваленого військами США у 2001 році.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють афганців, які співпрацювали зі США і союзниками, але хаос в аеропорту призводить до жертв.
- 16 серпня в тисняві і при падінні з літака загинули щонайменше 7 людей. Ще двох афганців застрелили американські бійці. Військові підкреслили, що вбиті першими відкрили вогонь. Чи були вони талібами — невідомо.
- Американська компанія Maxar опублікувала супутникові знімки аеропорту Кабулу під час штурму біженцями.