Глава дипломатії Євросоюзу Боррель скликає позачергову раду глав МЗС щодо Афганістану
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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European Parliament / Flickr
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель скликає екстрену нараду глав Міністерств закордонних справ країн ЄС щодо ситуації в Афганістані.
Нарада відбудеться в понеділок, 16 серпня. Про це він написав у Twitter.
«Слідом за останніми подіями в Афганістані та після інтенсивних контактів з партнерами протягом останніх днів і годин я вирішив скликати позачергову відеоконференцію міністрів закордонних справ ЄС для першої оцінки [ситуації]», — зазначив Боррель.
Глава дипломатії наголосив, що Афганістан стоїть на роздоріжжі — безпека та добробут її громадян, а також міжнародна безпека перебувають під загрозою.
- У квітні США і союзники почали виводити війська з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася у 2014 році. Таліби з початку липня вели активні бої за територію, а на початку серпня з боями почали займати центри провінцій. 11 серпня таліби наблизилися до Кабулу.
- 15 серпня таліби оточили Кабул, почавши переговори з урядом про передачу влади. На той час ще президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну «щоб запобігти кровопролиттю», а «Талібан» заявив, що взяв під контроль всю територію. О 16:00 Кабул пав. «Талібан» відмовився від перехідного періоду і зажадав повної передачі влади.
- З Афганістану вночі 16 серпня евакуювали вісьмох українців (залишаються ще 50), у країні закриваються іноземні посольства, а міжнародні авіакомпанії змінюють маршрути, аби не літати над ним.