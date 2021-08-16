Тисячі людей штурмують аеропорт Кабулу, намагаючись покинути Афганістан, пʼятеро загинули в тисняві

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В аеропорту Кабулу люди штурмують літаки, аби вилетіти з країни, оскільки авіація залишається єдиними способом втечі — наземні прикордонні переходи контролює «Талібан».

Паніка та тиснява в аеропорту змусила американських військових, які охороняють територію, здійснити попереджувальні постріли, пише Reuters.

Щонайменше пʼятеро людей були вбиті, але наразі достеменно невідомо, що стало причиною смерті — тиснява чи постріли.

Журналіст Ахмер Хан показав кілька відеосюжетів, на яких люди намагаються залізти в літаки по пасажирських трапах і рукавах терміналів кабульського аеропорту.

Водночас уранці понеділка, 16 серпня, комерційні аеропорти скасували рейси в Афганістан, аби уникнути пограбувань та спустошення.

Афганське авіаційне відомство, своєю чергою, відкрило авіапростір країни для військової авіації.

Низка авіакомпаній вже заявила про те, що уникатиме авіапростору над Афганістаном під час транзитних перельотів. Серед авіакомпаній, які пішли на такий крок, — Lufthansa, United Airlines, British Airways та Virgin Atlantic.

Рада безпеки ООН 16 серпня збереться на екстрене засідання, яке ініціювали Норвегія та Естонія.