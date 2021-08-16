Україна евакуювала з Кабулу своїх громадян та ще низки країн. Авіакомпанії змінюють маршрути, щоб не літати над Афганістаном
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Pixabay
Український літак евакуював зі столиці Афганістану міста Кабул, яке захопили бойовики руху «Талібан», громадян України Нідерландів, Хорватії, Білорусі та Афганістану.
Про це вночі 16 серпня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Президент Володимир Зеленський уточнив, що з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 людей, зокрема 8 українців. Всі евакуйовані наразі у безпеці.
Сполучені Штати Америки евакуювали кілька сотень американців, у тому числі дипломатичних службовців і звичайних громадян.
«Ми продовжуємо нарощувати потенціал для прискорення оформлення [документів для евакуації] тих цивільних афганців, які перебувають під загрозою», — заявив прессекретар Міністерства оборони США Джон Кірбі і подякував Канаді за готовність прийняти 20 тисяч біженців з Афганістану.
Як пише BBC, авіакомпанії змінюють маршрути польотів, щоб не потрапити в повітряний простір Афганістану. Так наприклад, United Airlines, British Airways і Virgin Atlantic заявили, що змінюють маршрути польотів, що в першу чергу торкнулося польотів з США до Індії. Замість цього багато рейсів тепер літають над Пакистаном і Іраном.
Окрім цього, вранці 16 серпня в аеропорту Кабулу зібралися сотні людей, які намагаються покинути Афганістан. В літаки намагаються потрапити, щоб полетіти навіть стоячи, без місця.
- У квітні США і союзники почали виводити війська з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася у 2014 році. Таліби з початку липня вели активні бої за територію, а на початку серпня з боями почали займати центри провінцій. 11 серпня таліби наблизилися до Кабулу.
- 15 серпня таліби оточили Кабул, почавши переговори з урядом про передачу влади. Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну «щоб запобігти кровопролиттю», а «Талібан» заявив, що взяв під контроль всю територію. О 16:00 Кабул пав. «Талібан» відмовився від перехідного періоду і зажадав повної передачі влади.
- Місцеві журналісти та блогери звинувачують США у «здачі країни на розтерзання терористам». Частина людей продовжують тікати з країни, а інші намагаються вʼїхати. Через це на кордоні з Пакистаном утворилися величезні черги.