Україна евакуювала з Кабулу своїх громадян та ще низки країн. Авіакомпанії змінюють маршрути, щоб не літати над Афганістаном

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Український літак евакуював зі столиці Афганістану міста Кабул, яке захопили бойовики руху «Талібан», громадян України Нідерландів, Хорватії, Білорусі та Афганістану.

Про це вночі 16 серпня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Президент Володимир Зеленський уточнив, що з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 людей, зокрема 8 українців. Всі евакуйовані наразі у безпеці.

Сполучені Штати Америки евакуювали кілька сотень американців, у тому числі дипломатичних службовців і звичайних громадян.

«Ми продовжуємо нарощувати потенціал для прискорення оформлення [документів для евакуації] тих цивільних афганців, які перебувають під загрозою», — заявив прессекретар Міністерства оборони США Джон Кірбі і подякував Канаді за готовність прийняти 20 тисяч біженців з Афганістану.

Як пише BBC, авіакомпанії змінюють маршрути польотів, щоб не потрапити в повітряний простір Афганістану. Так наприклад, United Airlines, British Airways і Virgin Atlantic заявили, що змінюють маршрути польотів, що в першу чергу торкнулося польотів з США до Індії. Замість цього багато рейсів тепер літають над Пакистаном і Іраном.

Окрім цього, вранці 16 серпня в аеропорту Кабулу зібралися сотні людей, які намагаються покинути Афганістан. В літаки намагаються потрапити, щоб полетіти навіть стоячи, без місця.