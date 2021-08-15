«Талібан» відмовився від перехідного періоду і вимагає повної передачі влади. У Кабулі введуть комендантську годину

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Ісламський рух «Талібан», який взяв під контроль майже весь Афганістан, відмовився від запропонованого раніше перехідного періоду і вимагає повної передачі влади.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох представників руху.

Таліби увійшли в столицю Кабул і зайняли поліцейські дільниці, Кабульський університет, будівлю Міністерства освіти, а також президентський палац, хоча повідомлення про палац уряд Афганістану не підтверджує.

Як передає кореспондент CNN, таліби мирно увійшли в місто.

Виконувач обовʼязків голови МВС Афганістану Абдул Саттар Мірзаквал заявив, що з 21:00 неділі по місту почне діяти комендантська година. Це нібито потрібно для безпеки, припинення провокацій і мародерства.

Тим часом, майже всі країни, які мали посольства в Кабулі, екстрено евакуюють персонал та закликають своїх громадян виїжджати з країни. Свою дипмісію залишити Росія.

США над своїм посольством спустили прапор. Воно переведено в міжнародний аеропорт Кабулу. Таким же чином вчинила Франція і Велика Британія.