«Талібан» відмовився від перехідного періоду і вимагає повної передачі влади. У Кабулі введуть комендантську годину
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Ісламський рух «Талібан», який взяв під контроль майже весь Афганістан, відмовився від запропонованого раніше перехідного періоду і вимагає повної передачі влади.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох представників руху.
Таліби увійшли в столицю Кабул і зайняли поліцейські дільниці, Кабульський університет, будівлю Міністерства освіти, а також президентський палац, хоча повідомлення про палац уряд Афганістану не підтверджує.
Як передає кореспондент CNN, таліби мирно увійшли в місто.
Виконувач обовʼязків голови МВС Афганістану Абдул Саттар Мірзаквал заявив, що з 21:00 неділі по місту почне діяти комендантська година. Це нібито потрібно для безпеки, припинення провокацій і мародерства.
Тим часом, майже всі країни, які мали посольства в Кабулі, екстрено евакуюють персонал та закликають своїх громадян виїжджати з країни. Свою дипмісію залишити Росія.
США над своїм посольством спустили прапор. Воно переведено в міжнародний аеропорт Кабулу. Таким же чином вчинила Франція і Велика Британія.
- У квітні США і союзники почали виводити війська з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася в 2014 році. Таліби з початку липня почали активні бої за територію, а на початку серпня з боями займати центри провінцій. 11 серпня таліби наблизилися до Кабулу.
- 15 серпня таліби оточили Кабул, почавши переговори з урядом про передачу влади. Президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну, а «Талібан» заявив, що взяв під контроль всю територію країни.