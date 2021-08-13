Бойовики «Талібану» захопили столиці 18 провінцій Афганістану
- Автор:
- Софія Телішевська
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Збройне угруповання «Талібан» захопило столиці афганських провінцій Калат, Теренкот, Пул-е-Алам, Феруз-Кох, Кала-е-Нау і Лашкар-Гах буквально через декілька годин після взяття стратегічно важливих афганських міст Герат та Кандагар.
Тепер ісламісти-таліби зайняли уже 18 столиць провінцій, повідомляє Al Jazeera.
Зі свого боку, міністр оборони Великої Британії заявив, що Афганістан наближається до всеохопної громадянської війни, і Захід повинен розуміти, що «Талібан» — це не монолітне збройне угруповання, оскільки містять у собі безліч менших конкуруючих фракцій, які претендують на владу.
- У квітні США і союзники почали виводити війська з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася в 2014 році. Повне виведення військ має завершитися до 31 серпня. Рух «Талібан» на цьому тлі почав активні бої за територію і заявив, що взяв під контроль 85% країни.
- На початку серпня таліби почали захоплювати столиці провінцій. Від перемирʼя бойовики відмовилися. 11 серпня таліби наблизилися до Кабулу, захопивши місто Газні. За три дні вони взяли під контроль центри понад 10 провінцій та захопили друге та третє за величиною міста в Афганістані — Кандагар і Герат.