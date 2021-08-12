«Талібан» захопив столицю ще однієї провінції в Афганістані. До Кабулу лишається 150 кілометрів

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Ісламістський рух «Талібан» захопив місто Газні — столицю однойменної провінції на півдні Афганістану. Це місто має стратегічне значення, оскільки розташоване усього за 150 кілометрів від Кабулу.

Про це пише Deutsche Welle.

Як зазначили представники місцевої влади, таліби вже захопили резиденцію губернатора, в’язницю та штаб-квартиру поліції. Наразі тривають бої лише за будівлю афганської спецслужби.

Місцеві звинувачують у таємних домовленостях із «Талібаном» владу, яка дозволила ісламістам захопити місто. Губернатор та очільник поліції виїхали з Газні до Кабулу.

Таліби вже захопили понад 10 провінцій Афганістану, але майже всі вони були розташовані на півночі країни. Сама ж афганська столиця — Кабул — розташована на півдні. Американська розвідка вже переглянула свої прогнози і вважає, що Кабул перейде під контроль «Талібану» до зими.

На тлі наступу талібів гостро постало питання евакуації тих афганців, які співпрацювали з військами США та союзників під час їхнього перебування там. «Талібан» звинувачує їх у роботі на ворога та страчує. Зокрема, Франція та Німеччина вже припинили депортацію афганців зі своїх країн. Також у Німеччині пригрозили припинити фінансування Афганістану, якщо до влади прийде «Талібан» та запровадить норми шаріату в країні.