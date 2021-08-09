«Прийоми невигадливі, але дуже ефективні». Шеф-редактор The Insider розповів як команда робить резонансні розслідування

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Facebook / Роман Доброхотов

Шеф-редактор незалежного видання The Insider, яке визнане «небажаним» в РФ, розповів як їхня редакція робить резонансні розслідування про роботу російських спецслужб.

Відповідний приклад Роман Доброхотов навів в інтервʼю «Бабелю».

«Все просто: що стосується ФСБ і ГРУ, ми з Bellingcat завжди працюємо разом. Ми познайомилися з Христо Грозєвим, коли обговорювали в Twitter ідентифікацію одного з малофєєвських бойовиків на Балканах, зрозуміли що у нас є спільні інтереси і в підсумку зробили перше розслідування в кількох частинах «Кремлівський спрут». Воно про те, як Росія організовує перевороти на Балканах», — зазначив журналіст.

Він зазначив, що розслідування щодо російського «Бука», який збив малайзійський боїнг над Україною, ініціював сама Bellingcat, бо у них було більше експертизи для цього.

«Вони зробили еталонне розслідування і встановили весь маршрут «Бука» з Курської області до місця пострілу. Ми в цьому не брали участі, але тема вторгнення нас цікавила, ми, приміром, були першим медіа, яке довело, що Росія посилає своїх типу добровольців на Донбас і вербує їх через військкомати» — зазначив Доброхотов.

У співпраці журналісти знайшли багато нових інструментів, як виявляти співробітників спецслужб.

«Приміром, замінювати останню цифру в паспорті і знаходити ще одного ФСБшника або ГРУшника — вони серіями видавали паспорти, і можна було виявляти їх скопом. Ще можна дивитися на реєстрацію автомобілів за адресами військових частин. Прийоми ці невигадливі, але дуже ефективні», — зазначив розслідувач.

Він розповів, що часто великі розслідування робить три особи, які економлять багато часу, відкидаючи на старті зайві гіпотези.

«Якщо правильно вибудувати дизайн розслідування, іноді правильну відповідь можна встановити через два-три «пробиви». Ось приклад: отруїли Навального, і ми вирішили, що нам цікаво. Ми розуміли, що отруйники теж наслідили в базах даних, але щоб це перевірити, потрібно знати, що перевіряти. У нас була загальна гіпотеза: є вчені, які розробляли «Новачок» для спецслужб, і через їхні телефони можна знайти виконавців отруєнь. Спочатку ми вирахували центри, в яких працювали хіміки, які синтезували «Новачок» і працювали з ГРУшниками», — пояснив шеф-редактор незалежного видання The Insider.

Другий крок — перевірити, кому телефонували ці хіміки в дні отруєнь. У випадку з Навальним вони побачили, що глава наукового центру «Сигнал», де виробляють «Новачок» Артур Жиров саме напередодні отруєння почав активно телефонувати в інститут ФСБ.

«Коли ми побачили ці дзвінки, відразу відкоркували пляшку шампанського. Далі вже була справа техніки — подивитися поїздки та дзвінки цих ФСБшників і виявити безліч спільних перельотів з Навальним», — зазначив журналіст.