Війна в Афганістані: «Талібан» не погодився на перемир’я і продовжує захоплювати нові території
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Ісламістський рух «Талібан» не погодився на заклики світової спільноти до перемир’я в Афганістані. Там продовжують наступ на великі міста країни.
Про це пише BBC.
Таліби за останні кілька днів поступово захоплюють столиці афганських провінцій. У понеділок вони повідомили про захоплення важливого міста Кундуз — столиці однойменної провінції на півночі Афганістану.
Авіація США та Афганістану нанесла авіаудари по позиціях «Талібану». В афганському уряді підкреслюють, що загинули десятки талібів. Але в «Талібані» вже застерігають США від подальшого втручання у війну в країні.
Згодом стало відомо, що таліби захопили вже шосту столицю афганської провінції. Влада Афганістану підтвердила, що «Талібан» взяв під контроль місто Айбак — столицю провінції Саманган на півночі країни.
- У квітні США і союзники почали виводити війська з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася у 2014 році. Повне виведення військ має завершитися до 31 серпня. Рух «Талібан» на цьому тлі почав активні бої за територію і заявив, що взяв під контроль 85% країни.
- 18 липня влада Афганістану і рух «Талібан» провели переговори, за підсумками яких домовилися про співпрацю в питанні гуманітарної допомоги населенню і взяли на себе зобовʼязання берегти цивільну інфраструктуру.