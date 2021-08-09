«Талібан» в Афганістані заявив про захоплення ще однієї столиці провінції

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Ісламістський рух «Талібан» оголосив про захоплення ще однієї столиці провінції в Афганістані.

Про це пише Інтерфакс.

«Пізно ввечері столиця провінції Тахар була захоплена з усіма її обʼєктами — резиденцією губернатора, штабом поліції, розвідувальним центром, вʼязницею і всіма державними установами», — зазначив речник талібів.

Ідеться про місто Талукан, яке є столицею провінції Тахар на північному сході країни. За останні кілька днів таліби захопили вже щонайменше чотири столиці афганських провінцій.