Литва заявила про постріли на прикордонній території Білорусі
- Автор:
- Олег Панфілович
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Литовські прикордонники заявили, що в суботу чули постріли на території Білорусі у районі кордону.
Про це в неділю повідомило національне радіо LRT.
«У світлий час доби з суміжної сторони прикордонники Литви чули звуки окремих пострілів, а коли стемніло, в небо декілька разів піднімалися освітлювальні і сигнальні ракети», — передала радіостанція.
На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає Білорусь (імовірно, аби помститись за санкції). У серпні стало відомо, що у Литві через наплив мігрантів будуть видавати їм по 300 євро, щоб вони покинули країну.
- У відповідь на такий потік мігрантів Литва почала їх розвертати назад до Мінська, а також будувати стіну на кордоні з Білоруссю. На початку серпня білоруська сторона повідомила про вбивство іракського мігранта, однак Литва назвала це провокацією Мінська.
- Агентство Європейського Союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex, що допомагає литовським прикордонникам, зафіксувало групу нелегалів, яких супроводжував білоруський відомчий автомобіль.