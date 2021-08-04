Глава НАБУ Ситник розповів, що вони дізнались про місцеперебування Чауса від СБУ, яка «одумалась»

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Мусієнко Владислав / УНІАН

Національне антикорупційне бюро з офіційного листа СБУ дізналося про те, що колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус перебуває в лікарні «Феофанія».

Про це директор НАБУ Артем Ситник повідомив в інтервʼю ZN.UA.

«Про місце перебування екссудді Чауса нам офіційно повідомив керівник слідчого управління СБУ. Такого ж листа було направлено до Вищого антикорупційного суду, де сьогодні о 14:00 буде розглядатися наше клопотання про взяття під варту підозрюваного екссудді. Після того як ми отримали лист від СБУ, наші працівники виїхали у «Феофанію», де перебували представники СБУ», — розповів Ситник.

Глава НАБУ зазначив, що «СБУ одумалася»: «Екссуддя — підслідний НАБУ. Учора вранці ми вкотре зробили офіційну заяву. Мабуть, за сукупністю цих факторів і було прийнято таке рішення».

Зазначимо, що Чаус перебуватиме в ізоляторі СБУ до судового засідання 4 серпня, де його можуть арештувати, адже власного НАБУ не має.