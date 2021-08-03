МОК почав офіційне розслідування інциденту із білоруською атлеткою Тимановською
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
kristi_timanovskaya / Instagram
Міжнародний олімпійський комітет розпочав офіційне розслідування спроб Білорусі насильно повернути у Мінськ 24-річну легкоатлетку Христину Тимановську.
Про це повідомляє BBC.
«Нам необхідно встановити всі факти, на що може знадобитися час. А поки наша перша турбота — це спортсменка», — сказав представник МОК Марк Адамс.
Перед цим Міжнародний олімпійський комітет зажадав від Національного олімпійського комітету Білорусі звіт про інцидент, на який чекають до кінця доби вівторка, 3 серпня. Білорусь до цього пояснювала, що намагалась відправити Тимановську додому «через її емоційний стан».
Зазначимо, що 2 серпня Тимановська отримала гуманітарну візу від Польщі і зараз знаходиться у її посольстві в Токіо. Очікується, що вона покине Японію у середу, 4 серпня. Далі вона планує просити політичного притулку або у Німеччині, або в Австрії, тому що хоче продовжити кар’єру спортсменки.
Її чоловік Арсеній Зданевич, який одразу після інциденту виїхав у Київ, також вирушить з України до Польщі. Один із лідерів білоруської опозиції Павло Латушко, який теж наразі живе у Польщі, розповів, що влада Білорусі вже контактувала з матір’ю Тимановської. Їй розповіли, що донька нібито була шпигуном західних країн, і попросили вмовити спортсменку повернутися до Білорусі.
- 1 серпня стало відомо, що з олімпійського Токіо намагаються вивезти білоруську спортсменку Христину Тимановську через критику на адресу штабу своєї команди. Напередодні вона заявила, що 29 липня їй довелося взяти участь в естафеті на 400 метрів без попередження з боку керівництва команди. Спринтерка сказала, що її виключили з команди, бо вона «розповіла у своєму Instagram про халатність тренерів».
- Тимановська мала 2 серпня взяти участь у забігу на 200 метрів серед жінок. Однак 1 серпня тренерський штаб прийшов до неї в кімнату і наказав зібрати речі, перш ніж її відвезуть в аеропорт. У аеропорту жінка звернулася по допомогу до поліцейських. Тимановська заявила, що боїться повертатись у Білорусь. В аеропорту її охороняла японська поліція, а 2 серпня відвезли у посольство Польщі, де запропонували візу й продовження спортивної карʼєри.
- 2 серпня Спортивний арбітражний суд відхилив запит Тимановської про її допуск до Олімпіади, оскільки спортсменка не змогла довести свою правоту.