В Євросоюзі від коронавірусу повністю вакцинували 60% дорослого населення
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Marco Verch / Flickr
У Євросоюзі 60% дорослого населення отримали дві дози вакцини від коронавірусу і повністю вакциновані.
Про це повідомила на своїй сторінці у Twitter глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
«Шістдесят відсотків усіх дорослих в ЄС вже повністю вакциновані. Повна вакцинація захищає нас від COVID-19 і його варіантів. Залишаймося пильними. Робімо щеплення! Для нашого власного здоровʼя — і для захисту інших», — написала вона.
Раніше у Євросоюзі заявляли, що їхньою метою є вакцинація щонайменше 70% дорослих громадян до кінця цього літа.
- Наприкінці червня повідомлялося, що в Європейському Союзі повністю вакцинували близько 200 млн осіб (майже 55% населення). У липні хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу отримали вже 70% жителів.
- Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) і Європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) заявили, що в більшості країн Європи штам коронавірусу «Дельта» став домінантним, і закликали відновити і посилити боротьбу з пандемією.
- Україна очікує поширення штаму «Дельта» восени. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей варіант вірусу. Загалом в Україні зараз 20 хворих зі штамом «Дельта». Станом на ранок 2 серпня, вакциновані вже 3 599 169 людей, з них повністю — 2 033 616 осіб. У МОЗ планують зробити 4,5 мільйона щеплень від коронавірусу до кінця літа.