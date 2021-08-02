На Олімпіаді ветеринарам довелося приспати коня швейцарського жокея через травму
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Instagram / robin.godel
У Токіо під час Олімпіади ветеринари були змушені приспати коня швейцарського жокея Робіна Годеля.
Про це сам спортсмен написав у своєму Instagram.
Причиною стала серйозна травма тварини. Кінь отримав її незадовго до фінішу.
«З важким серцем я повідомляю про передчасну смерть мого дорогого Jet Set через розрив хрестоподібних звʼязок коліна тут, у Токіо», — написав Годель.
Подібне на Олімпійських іграх сталося вперше.
За результатами командного триборства збірна Швейцарії посіла 10 місце, а під час індивідуальних змагань Годель був 14-м.
- Україна отримала вже шість нагород на Олімпійських іграх. Це срібло плавця Романчука та пʼять бронз. Перші дві вибороли дзюдоїстка Дарʼя Білодід (це перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) і фехтувальник Ігор Рейзлін (це перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою). Третю бронзу Олена Костевич і Олег Омельчук отримали у стрільбі з пневматичного пістолета. Четверту бронзову медаль здобув теж плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем, а пʼяту — тенісистка Еліна Світоліна (перша в історії українського тенісу олімпійська медаль).