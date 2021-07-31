Президент Ізраїлю отримав третю дозу вакцини від коронавірусу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Isaac Herzog / Twitter
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог отримав третю дозу вакцини Pfizer від коронавірусу.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.
«Простягни руку і зроби щеплення!» — написав Герцог.
За даними Reuters, 60-річний Герцог отримав чергову дозу вакцини в медичному центрі Шиба в Рамат-Гані біля Тель-Авіва.
Також додаткову дозу вакцини отримала і його дружина Міхаль. Третє щеплення президентського подружжя поклало початок кампанії з введення додаткових доз людям від 60 років у рамках уповільнення поширення дуже заразного варіанту коронавірусу «Дельта».
- Ізраїль 30 липня почав пропонувати третю дозу вакцини від коронавірусу Pfizer людям у віці від 60 років. Країна стала першою у світі, яка вдалась до такого кроку, аби уповільнити поширення варіанту «Дельта».
- Ізраїль отримав першу партію вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech 9 грудня 2020 року. Уже 19 грудня було зроблене перше щеплення — вакцину ввели тодішньому премʼєру Біньяміну Нетаньягу.
- У квітні Ізраїль скасував обовʼязкове носіння масок на вулиці та закрив останні два спеціалізовані коронавірусні відділення в лікарнях; з 1 червня зняв усі карантинні обмеження, зокрема на збори, і більше не вимагає доказів вакцинації для пропуску в певні місця. З 15 червня країна скасувала вимогу носити захисні маски у приміщеннях.