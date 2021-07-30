«В його очах я не побачив бажання йти з посади». Разумков прокоментував чутки про відставку Ткаченка

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Синиця Олександр / УНІАН

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спростував чутки про можливу відставку міністра культури й інформаційної політики України Олександра Ткаченка у вересні.

Про це він заявив в коментарі Інтерфакс-Україна під час робочої поїздки в Одеську область.

«Я бачив Олександра Владиславовича недавно. Він займається своєю роботою, і в його очах я не побачив бажання йти зі своєї посади. У нього багато планів, зокрема і на осінь. Тому я не впевнений [у відставці восени]. Скажімо так, під час нашої зустрічі він не говорив про те, що планує займатися чимось іншим, окрім як розвитком міністерства», — розповів Разумков.

Водночас голова Ради підтвердив, що у парламенті обговорюється можливість відставки очільників деяких міністерств, зауваживши, що «розмови є різні, і не тільки про трьох, дискусії викликають і інші міністри». Назвати прізвища міністрів Разумков відмовився.

«Станом на сьогодні поки що заяв ні від них, ні пропозицій від премʼєр-міністра не надходило, але якщо зʼявляться, будемо обовʼязково реагувати. Сьогодні, в кінці липня, немає визначеної стратегії щодо кадрових змін, які можуть статися у вересні, та й я не вважаю це логічним», — додав він.

Також голова парламенту не підтвердив інформацію про те, що зустріч президента з партією «Слуга народу», яка попередньо запланована на кінець серпня або початок вересня, стосуватиметься кадрових ротацій у Кабміні.

«Поки що це тільки розмови, тому що спочатку планувалася зустріч в кінці минулої сесії, потім йшлося про те, що вона відбудеться пізніше. Але, скажімо так, предмет цієї зустрічі поки що аморфний, тобто про якусь конкретику ніхто нікому ще не говорив», — сказав Разумков.