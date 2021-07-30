«В его глазах я не увидел желания уходить с должности». Разумков прокомментировал слухи об отставке Ткаченко

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков опроверг слухи о возможной отставке министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко в сентябре.

Об этом он заявил в комментарии «Интерфакс-Украина» во время рабочей поездки в Одесскую область.

«Я видел Александра Владиславовича недавно. Он занимается своей работой, и в его глазах я не увидел желания уходить со своей должности. У него много планов, в том числе и на осень. Поэтому я не уверен [в отставке осенью]. Скажем так, во время нашей встречи он не говорил о том, что планирует заниматься чем-то другим, кроме как развитием министерства», — рассказал Разумков.

В то же время глава Рады подтвердил, что в парламенте обсуждается возможность отставки руководителей некоторых министерств, заметив, что «разговоры разные, и не только о трех, дискуссии вызывают и другие министры». Назвать фамилии министров Разумков отказался.

«На сегодня пока заявлений ни от них, ни предложений от премьер-министра не поступало, но если появятся, будем обязательно реагировать. Сегодня, в конце июля, нет определенной стратегии относительно кадровых изменений, которые могут произойти в сентябре, да и я не считаю это логичным», — добавил он.

Также глава парламента не подтвердил информацию о том, что встреча президента с партией «Слуга народа», которая предварительно запланирована на конец августа или начало сентября, будет касаться кадровых ротаций в Кабмине.

«Пока это только разговоры, потому что изначально планировалась встреча в конце прошлой сессии, потом речь шла о том, что она состоится позже. Но, скажем так, предмет этой встречи пока аморфный, то есть о какой-то конкретике никто никому еще не говорил», — сказал Разумков.