Пʼятеро нардепів вийшли з партії «Голос» й анонсували вихід інших

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Нардеп від партії «Голос» Олександра Устінова заявила, що виходить з лав політсили.

Про це вона написала у Facebook.

«На жаль, керівництво в особі Кіри Рудик і контрольована нею політична рада «Голосу» штучно створили умови, за яких 75% партійців і місцевих депутатів не будуть представлені на зʼїзді. Зʼїзд формувався виходячи не з кількості партійців і депутатів, представлених у місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва», — написала вона.

За словами Устінової, більшість народних депутатів не братимуть участі у зʼїзді «Голосу» та покидають партію.

«Зважаючи на повне ігнорування позиції більшості членів партії та організацій, які їх представляють з боку керівництва, ми бойкотуємо цей захід і виходимо з членів партії. «Голосу» більше не існує як партії, за якою стояли потужні команди та осередки. Тепер це партія імені однієї людини — Кіри Рудик, яка (партія) існує виключно на папері», — додала Устінова.

Нардеп закликала осередки підтримати цю заяву та не брати участь у зʼїзді, мета якого — «зацементувати владу Рудик».

Нардеп Ярослав Юрчишин подякував колегам, які висували його на посаду голови партії. «У «Голосі» керівництво партії відійшло від цих принципів майже рік тому і з того часу ситуація лише ускладнюється. Тому я виходжу з партії та не буду легітимізувати своєю участю профанацію, на яку партія перетворилася», — пояснив свій крок нардеп.

Аналогічну заяву зробили й нардепи Соломія Бобровська, Ольга Стефанишина та Юлія Клименко.