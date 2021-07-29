Пʼятеро нардепів вийшли з партії «Голос» й анонсували вихід інших
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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В'ячеслав Ратинський / УНІАН
Нардеп від партії «Голос» Олександра Устінова заявила, що виходить з лав політсили.
Про це вона написала у Facebook.
«На жаль, керівництво в особі Кіри Рудик і контрольована нею політична рада «Голосу» штучно створили умови, за яких 75% партійців і місцевих депутатів не будуть представлені на зʼїзді. Зʼїзд формувався виходячи не з кількості партійців і депутатів, представлених у місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва», — написала вона.
За словами Устінової, більшість народних депутатів не братимуть участі у зʼїзді «Голосу» та покидають партію.
«Зважаючи на повне ігнорування позиції більшості членів партії та організацій, які їх представляють з боку керівництва, ми бойкотуємо цей захід і виходимо з членів партії. «Голосу» більше не існує як партії, за якою стояли потужні команди та осередки. Тепер це партія імені однієї людини — Кіри Рудик, яка (партія) існує виключно на папері», — додала Устінова.
Нардеп закликала осередки підтримати цю заяву та не брати участь у зʼїзді, мета якого — «зацементувати владу Рудик».
Нардеп Ярослав Юрчишин подякував колегам, які висували його на посаду голови партії. «У «Голосі» керівництво партії відійшло від цих принципів майже рік тому і з того часу ситуація лише ускладнюється. Тому я виходжу з партії та не буду легітимізувати своєю участю профанацію, на яку партія перетворилася», — пояснив свій крок нардеп.
Аналогічну заяву зробили й нардепи Соломія Бобровська, Ольга Стефанишина та Юлія Клименко.
- 7 червня партію покинув Сергій Притула. 9 червня осередок Чернівецької області вимагав відставки Рудик. Наступного дня частина членів Вінницького осередку заявили, що виходять із партії. Черкаський та Івано-Франківський осередки теж зажадали від Рудик скласти повноваження.
- 16 червня на тлі розколу в партії «Голос» 10 депутатів її парламентської фракції створили окреме обʼєднання «Справедливість» і оголосили недовіру керівництву. У партії створення депутатської групи назвали незаконним.
- Сама Рудик говорила, що причиною конфлікту в «Голосі» є проблема зростання.