У Гонконгу винесли перший вирок у справі про нацбезпеку. Підсудному загрожує довічне увʼязнення

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У Гонконгу винесли перший вирок за порушення закону про нацбезпеку. Суд визнав винним у тероризмі та підбурюванні до відокремлення регіону 24-річного колишнього офіціанта.

Про це повідомляє ВВС.

Наступного дня після ухвалення закону про нацбезпеку Тонг Ін-кіт наїхав мотоциклом на трьох поліцейських під час акції протесту. У руках він тримав прапор із надписом «Визволимо Гонконг, революція наших часів».

Троє суддів визнали хлопця винним і зазначили, що гасло на прапорі «здатне підбурювати інших до відокремлення», а наїзд на поліцейських розцінили як тероризм. Суд проходив без присяжних, що є незвичним для Гонконгу.

Тепер Тонг Ін-кіту загрожує довічне увʼязнення, але остаточний вирок винесуть пізніше цього тижня.

Цей судовий вирок може стати показовим для інших судів щодо тлумачення закону про нацбезпеку. Наразі в порушенні цього закону звинувачують 60 людей. Серед обвинувачених багато відомих активістів, а також Джиммі Лай — власник популярної критичної до Пекіна газети Apple Daily, яку нещодавно закрили.

Нагадаємо, що приводом для протестів у 2019 році став законопроєкт, що дозволяє екстрадицію в материковий Китай. У Гонконгу широка внутрішня автономія, тому активісти побоюються, що Пекін може використовувати екстрадицію для політичних репресій.