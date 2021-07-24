В Афганістані через наступи талібів запровадили нічну комендантську годину
- Автор:
- Катерина Кадакова
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United Nations Photo / Flickr
В Афганістані через регулярні наступи талібів запровадили комендантську годину.
Про це посилаючись на Міністерство внутрішніх справ повідомляє Tolo News.
Як зазначається, нічна комендантська година буде діяти в 31 провінції з 34 — окрім Кабулу, Панджшері та Нангархарі — з 22:00 до 4:00 для запобігання терористичній діяльності.
Згідно зі статистикою, наданою афганською службою безпеки, за останні 24 години були вбиті 262 бойовики Талібану і поранені 176 осіб. Талібан заперечує ці цифри.
Водночас повідомляється, що бойовики вбили в Кабулі двох поліцейських і пʼятьох мирних жителів.
- У квітні США і союзники почали виводити війська з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася у 2014 році. Повне виведення військ має завершитися до 31 серпня. Рух «Талібан» на цьому тлі почав активні бої за територію і заявив, що взяв під контроль 85% країни.
- 18 липня влада Афганістану і руху «Талібан» провели переговори, за підсумками яких домовилися про співпрацю у питанні гуманітарної допомоги населенню та взяли на себе зобовʼязання берегти цивільну інфраструктуру.