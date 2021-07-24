В Індії через повінь та зсув ґрунту загинули щонайменше 110 людей

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SUBHRAJIT CHANDRA/BCCL-Kolkata

В Індії у західному штаті Махараштра внаслідок зсуву ґрунту та затоплень, спричинених проливними дощами, загинули щонайменше 110 людей. Про це повідомляє BBC.

У штаті зафіксували найсильніший липневий дощ за останні десятиліття. Рятувальні команди евакуюють людей, які вижили. Один прибережний район повністю відрізало — у цьому районі впали мости і вежі мобільного звʼязку. Влада попросила жителів піднятися на дахи будинків, звідки їх можуть побачити рятувальники на вертольотах.

Глава штату Удхав Теккерей скликав екстрену нараду, на якій попросив чиновників допомогти постраждалим. Для надання допомоги у прибережні райони направлені військово-морські сили Індії та аварійні служби.

Проливні дощі у столиці штату місті Мумбаї не рідкість. Місто переживає повені щороку під час сезону мусонів, але в останні роки інтенсивність дощів збільшилася. Багато факторів сприяють повені, але експерти кажуть, що зміна клімату через глобальне потепління спричиняє такі екстремальні дощі. Синоптики прогнозують, що проливні дощі йтимуть ще протягом кількох наступних днів.

Зливи в Індії розпочались 22 липня. У перший день негоди дощі йшли 24 години, тоді рівень води підвищився до позначки в 3,5 метра. Однак таке спостерігається не тільки в Індії: за останні два тижні повінь фіксують у Японії, Туреччині, Китаї, Німеччині, Швейцарії, Бельгії, Нідерландах та у Люксембургу. Всюди це супроводжується загиблими. В Україні також цього тижня відбулись зливи: 19 липня через дощ затопило Київ, 22 липня — Одесу, однак обійшлось без загиблих.