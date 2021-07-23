Штам коронавірусу «Дельта» домінує у Європі. Медики закликають активізувати боротьбу з пандемією

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Немеш Янош / УНІАН

У більшості країн Європи штам коронавірусу «Дельта» став панівним, медичні організації закликають відновити та посилити боротьбу з пандемією.

Про це повідомляє Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) та європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ).

ECDC збирає інформацію з 27 країн-членів ЄС та ще з трьох європейських країн. Дані показали, що між 28 червня та 11 липня штам «Дельта» домінував у 19 з 28 країн, які надали інформацію.

В середньому, частка виявлення саме мутованого штаму «Дельта» становить 68,3%, тоді як на штам «Альфа» припадає лише 22,3%.

Медичні організації звертають увагу на необхідність знову активізувати зусилля для запобігання поширення коронавірусу. Протягом минулих чотирьох тижнів число підтверджених випадків інфікування в Європі постійно зростало, особливо швидко поширюється коронавірус серед молодих людей.

Відповідно до нинішніх тенденцій, штам «Дельта» стане домінантним в усьому світі найближчими місяцями.

«Хороша новина полягає в тому, що дані чітко показують, що отримання повного щеплення значно знижує ризик важкого перебігу хвороби та смерті», — зазначив регіональний директор ВООЗ Ганс Клюґе.

Національна академія наук України повідомляє, що завершилась фаза спадання захворюваності на коронавірус. Попри все ще низький її рівень існує загроза виникнення «вибухових темпів» такого зростання — подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням там штаму «Дельта».

За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, штам «Дельта» в 1,6 разу заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 разу частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 разу частіше — до реанімації.