ЄС отримав запит від України на консультації через домовленості щодо «Північного потоку — 2»

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Європейський Союз отримав від України запит на проведення консультацій у зв’язку з домовленостями США та Німеччини щодо запуску газопроводу «Північний потік – 2».

Про це повідомила представниця Єврокомісії Набіла Массралі, пише Інтерфакс.

«Ми підтверджуємо, що отримали ноту від Міністерства закордонних справ України, у якій наші партнери попросили про консультації за статтями 274 і 338 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС», — зазначила вона.

Ці статті стосуються співробітництва між Україною та ЄС у сфері використання інфраструктури у питаннях торгівлі енергоносіями та співробітництва у сфері енергетики.

«Ми проводимо внутрішні обговорення щодо цього запиту», — сказала вона.