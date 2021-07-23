В Україні через негоду підтоплені десятки будинків, вітер повалив 90 дерев і пошкодив 100 дахів. Загинули дві людини

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Пресс-служба ДСНС

В Україні через дощі та грози 13 населених пунктів у трьох областях залишилися без електрики, десятки житлових будинків підтопило, а пориви сильного вітру пошкодили 100 дахів та повалили 90 дерев. Загинули дві людини.

Про це повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Станом на 07:00 п’ятниці, 23 липня, знеструмлені дев’ять населених пунктів у Київській області, три — у Донецькій та один — у Кіровоградській.

До того ж у містах Дружківка, Костянтинівка, Слов’янськ, Мирноград, селищі Ямпіль та селі Кіндратівка на Донеччині пошкоджено покрівлі 58 приватних та восьми багатоквартирних житлових будинків, трьох шкіл та восьми адміністративних об’єктів. Вітер повалив 33 дерева.

У Луганській області в Сватовому вітер пошкодив покрівлі двох п’ятиповерхових житлових будинків та частково дах міської лікарні, у Троїцькому — дах школи. Загалом на Луганщині повалило 57 дерев.

У Запорізькій області в Бердянську через сильні дощі обірвало електропроводи на підтопленій ділянці, що призвело до загибелі двох людей. Загалом підтопило 70 дворогосподарств. Підрозділи ДСНС евакуювали 32 осіб, з них 10 дітей. Наразі рятувальники відкачують воду.

На Херсонщині у селі Двійне підтопило шість житлових будинків та 25 присадибних ділянок.

В Одеській області у селі Нерубайське дощі розмили земляну греблю місцевого ставка, через що були підтоплені 10 приватних домоволодінь. Рятувальники відкачали воду та розчистили зливову каналізацію.

Окрім цього, в Одесі були підтоплені 48 дворогосподарств та 10 ділянок автодоріг, з підтоплених будинків евакуювали 18 осіб. Рятувальники відкачують воду.