«Талібан» звинуватили у вбивстві сотні цивільних у Кандагарі. США провели серію авіаударів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністерство внутрішніх справ Афганістану звинуватило бойовиків руху «Талібан» у безглуздому вбивстві мінімум 100 цивільних осіб під час рейду в південній провінції Кандагар поблизу кордону з Пакистаном.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Представник міністерства Мірваїс Станекзай заявив, що таліби вривалися в будинки людей в місті Спін-Болдак, грабували їх і після того вбивали.
Як повідомляє Tolo News, місцеві жителі розповіли, що нападники забрали 380 людей, а тіла убитих досі лежать на місцях розправи. Серед убитих двоє синів члена Ради провінції Кандагар фіда Мохаммама Афгана. За його словами, невідомі вивели синів з дому і розстріляли. Він, однак, припустив, що це могли зробити люди, не повʼязані з «Талібаном».
Представник «Талібану» Забіхула Муджахід заперечує причетність угруповання до вбивства мирних жителів.
Тим часом сили США провели серію авіаударів, підтримавши афганську армію у відбитті наступу талібів. Як передає AFP, удари проводилися кілька днів поспіль, але в Пентагоні деталі не розкривають. Там лише зазначили, що таліби перебільшують свої досягнення на полі бою і контролюють приблизно 400 районів Афганістану (близько половини країни) без густонаселених міст.
- У квітні США і союзники почали виводити війська з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася у 2014 році. Повне виведення військ має завершитися до 31 серпня.
- Рух «Талібан» на цьому тлі почав активні бої за територію і заявив, що взяв під контроль 85% країни.
- 14 липня Росія закликала офіційну владу Афганістану створити тимчасовий коаліційний уряд і включити в нього представників «Талібану». При цьому в РФ рух заборонений як терористичний.
- 18 липня влада Афганістану і руху «Талібан» провели переговори, за підсумками яких домовилися про співпрацю у питанні гуманітарної допомоги населенню та взяли на себе зобовʼязання берегти цивільну інфраструктуру.