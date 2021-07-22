У Литві запропонували надати Україні ПДЧ в НАТО в обмін на запуск «Північного потоку — 2»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав помилкою угоду США і Німеччини щодо газопроводу «Північний потік — 2».
Як повідомляє The Baltic Times, глава литовського МЗС запропонував виправити цю помилку, надавши Україні чітку перспективу членства в НАТО, або змусити Росію вивести свої війська з українських територій.
«Ця помилка дорого коштуватиме. Бачу можливість виправити цю помилку, [...] якщо Україні буде запропонований План дій щодо членства в НАТО, або запуск газопроводу буде використаний як важіль для вимоги виведення російських військ із території України», — сказав він.
На думку Ландсбергіса, новий газопровід є «великою перемогою» для президента Росії Володимира Путіна, який «повинен заплатити дійсно високу ціну за цю перемогу».
«Це серйозний важіль, і є можливість використовувати його для досягнення мінімального позитивного результату. Якщо цього не зробити, це буде збитком [...] насамперед для тих країн, які погодилися на «Північний потік — 2», — додав міністр закордонних справ Литви.
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін буде домагатися від Росії продовження транзиту газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом також вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС.
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