Прогноз погоди на вихідні: грози та спека відступлять, у Карпатах до +11 °С

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Україна після встановлення низки температурних рекордів повертається до майже нормальних літніх показників, помірна погода залишиться до понеділка.

За прогнозом Sinoptik.ua, погоду у п’ятницю й вихідні визначить атмосферний фронт із північної Атлантики, буде сухо та вітряно. Практично ніде на території країни не дощитиме, можуть пройти тільки невеличкі локальні дощі у неділю у Сумській області та в понеділок у Чернівецькій області.

Температура води у Чорному морі біля Одеси +22 °С, в Азовському морі біля Бердянська — до +28 °С.

На заході України 23—26 липня температура повітря ідеальна для літа: +23...+27 °С. Буде сухо та переважно сонячно. У вихідні вітер ослабне. А на початку тижня південно-східний вітер посилиться до 4 м/с.

У високогір’ї Карпат у п’ятницю та суботу — холодні ночі, до +11 °С, вдень теж доволі прохолодно — до +16 °С. У неділю та понеділок вдень потеплішає до +20 °С, вночі очікується до +12 °С.

На півдні та сході країни у п’ятницю від +24 до +28 °С. Протягом вихідних температура повітря буде підвищуватися й до понеділка досягне +30...+32 °С. У п’ятницю та суботу буде дути помірний північний вітер.

Найпрохолоднішою областю у центральній частині країни 23—26 липня стане Вінницька — до понеділка максимальна денна температура +23 °С. На початку наступного тижня буде сонячно, до +26 °С. В інших областях центральної України вдень +26...+29 °С, переважно ясно, сухо. Ночі прохолодні +16...+18 °С.

У північній Україні незначна хмарність, температура вдень +24...+27 °С, в суботу буде дути помірний вітер західних напрямків.

У Києві 23—26 липня стійка тепла погода, +25...+26 °С, хмарність невелика, вітер слабкий до помірного, опади не очікуються, вночі +17...+19 °С.