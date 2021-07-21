Нідерланди повністю відкрились для українців — навіть невакцинованих

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Martijn Baudoin / Unsplash

З 22 липня Нідерланди відкриваються для всіх категорій туристів з України. Вʼїзд можливий без ізоляції, ПЛР-тесту та довідки про вакцинацію. Про це свідчать дані уряду Нідерландів.

Україну внесли до переліку безпечних країн. Це означає, що при вʼїзді до Нідерландів від туристів не будуть вимагати ПЛР-тест, сидіти на самоізоляції та документів про вакцинацію від коронавірусу. Єдине — потрібно завантажити, роздрукувати та заповнити перед поїздкою декларацію.

Перед цим Нідерланди дозволили вʼїзд українцям, які щеплені вакцинами Covishield і CoronaVac, а також схваленими у ЄС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson).

Нагадаємо, що 14 липня Європейський Союз включив Україну до «зеленого списку» країн і рекомендував країнам-членам скасувати обмеження на подорожі для українців: Німеччина так уже зробила.