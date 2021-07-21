Словаччина відкрилася для провакцинованих українців

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Словаччина відкрилась для українців, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу — вони звільняються від самоізоляції. Для тих, хто ще не вакцинувався, в’їзд можливий із самоізоляцією.

Про це 21 липня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, а деталі є в указі словацького уряду від 16 липня, який набув чинності 19 липня.

Після отримання другої дози має пройти щонайменше 14 днів та щонайбільше 12 місяців. Для вʼїзду у країну потрібно показати страховку, яка покриває лікування коронавірусу, міжнародний сертифікат вакцинації англійською мовою (його можна отримати у сімейного лікаря) та до вʼїзду потрібно заповнити форму, якщо прибуваєте літаком (дітям до 12 років не треба).

Зазначимо, що у Словаччині схвалені такі вакцини, якими роблять щеплення в Україні: Pfizer, Moderna та AstraZeneca. Китайської CoronaVac та індійського аналогу AstraZeneca Covishield у цьому переліку немає.

Усі невакциновані після приїзду повинні піти на самоізоляцію терміном 14 днів (якщо за цей час не виникає симптомів або не зробили тест). Самоізоляцію можна припинити, отримавши негативний результат ПЛР-тесту, який зробили не раніше, ніж на 5-й день перебування у країні.

Які ще країни ЄС відкриті для вакцинованих українців: Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва, Бельгія, Німеччина, Данія, Австрія та Нідерланди. Для детальної інформації щодо вʼїзду у ці країни МЗС створило окремий сайт.