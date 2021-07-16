В Афганістані вбили лауреата Пулітцерівської премії. Він висвітлював бої на кордоні з Пакистаном

Новини

В Афганістані загинув лауреат Пулітцерівської премії, індійський фотокореспондент Даніш Сіддікі, який співпрацював з агентством Reuters.

Про це повідомляють ВВС і посол Афганістану в Індії Фарід Мамундзай.

Сіддікі загинув у провінції Кандагар на півдні країни під час бойових дій між урядовими силами і талібами. Він був в колоні військових, яка потрапила у засідку в районі найбільшого прикордонного пункту Спін-Болдак на кордоні з Пакистаном. Спін-Болдак був захоплений талібами 14 липня.

Як саме загинув Сіддікі, невідомо. Також поки не встановлена точна кількість жертв серед урядових військ.