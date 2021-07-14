Таліби захопили ключовий прикордонний пункт між Афганістаном і Пакистаном

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Бойовики ісламістського руху «Талібан» 14 липня захопили ключовий і найбільший прикордонний пункт Спін-Болдак на кордоні з Пакистаном. Таліби підняли свій прапор над пунктом, через який щодня проходить 900 вантажівок.

Про це повідомляє Reuters.

До пункту йде пряма дорога з Кандагару і для бойовиків це була одна з найважливіших цілей, яку вони отримали під час швидкого просування після виходу сил США. Цей пункт є другим по завантаженості і по суті є точкою зʼєднання з пакистанськими морськими портами.

Офіційний уряд стверджує, що у бойовиків відбили пункт, але цивільні і пакистанські чиновники заявили, що таліби отримали повний контроль.

На відеозаписах в соцмережах видно, як бойовики розмовляють з пакистанськими прикордонниками.