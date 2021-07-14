Рада розгляне звільнення Авакова вранці. На позачерговому засіданні розглянуть 13 документів

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Струмковський Володимир / УНІАН

На сайті Верховної Ради опублікували порядок денний парламенту на четвер, 15 липня, а також порядок позачергового пленарного засідання, яке стартує о 16:00.

Про це повідомляє пресслужба Ради.

Першим питанням Рада розгляне звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Це буде одразу після реєстрації депутатів (10:00).

Далі Рада розгляне понад 30 проєктів законів і постанов. Також буде кілька повторних читань — парламент розгляне зміни в оподаткуванні доходів від азартних ігор і лотерей, зміни в закон «Про аграрні розписки» та кілька доробок.

О 16:00 Рада проведе позачергове засідання. На порядку денному багато екологічних законопроєктів, а також законопроєкт про запровадження в Україні режиму paperless — цифровізації всіх публічних послуг. В цілому нардепи розглянуть 13 документів.