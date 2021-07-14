Путін у новій заяві повернувся до наративу про «єдиний народ»: каже, що мільйони українців хочуть відновлення відносин з Росією

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Пресслужба президента Російської Федерації

Президент Росії Володимир Путін у новій заяві зазначив, що мільйони українців хочуть нормалізації відносин із РФ. Про це він заявив в інтервʼю ТАСС.

«В Україні мільйони людей хочуть відновлення відносин з Росією. Упевнений, що це мільйони. Є політичні сили, які виступають за цю нормалізацію. Але, судячи з усього, їм не дають реалізувати свої політичні плани. Їх просто несистемним, неправовим чином усувають з політичної сцени. Когось просто вбивають на вулиці і після цього ніхто злочинців не шукає. Закривають загальнонаціональні засоби масової інформації, садять під домашній арешт, як зараз відбувається з Віктором Медведчуком. Тобто, під силу не дають жодних шансів на легальну політичну роботу», — заявив Путін.

Однак президент держави-агресора переконаний, що «єдність наших народів ніде не подінеться — хоч як би хто намагався».

Зазначимо, що це вже третя за останній місяць заява Путіна про «єдиний народ». Спочатку він про це казав на «Прямій лінії» 30 червня, потім написав про це статтю (у ній він продовжує свої наративи про «зовнішнє управління Україною» та «громадянську війну на Донбасі») і ось це третя заява на цю тему.