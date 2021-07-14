Міськрада Харкова присвоїла Кернесу звання почесного громадянина

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Марієнко Андрій / УНІАН

Харківська міська рада присвоїла померлому колишньому меру Геннадію Кернесу звання «Почесний громадянин Харкова».

Про це пише Інтерфакс.

За відповідне рішення проголосували 62 депутати, ще 8 утрималися. Кернес став першою людиною, якому це звання присвоїли посмертно.

Також депутати вирішили визнати «Почесними громадянами Харкова» головлікаря міської клінічної лікарні № 13 Аллу Бобейко, голову правління громадської організації «Харківський клуб «Генерал», лікаря та телеведучого Євгена Комаровського, скульптора Катіба Сафар огли Мамедова, художнього керівника театру «Мадригал» Олексія Настаченка, начальника Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» Олексія Середу та заступника голови правління АТ «ФЕД» Валерія Фадєєва.