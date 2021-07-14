Справа «ПВК Семенченка»: екснардепа відпустили під домашній арешт

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Кравс Євгеній / УНІАН

Колишнього народного депутата і командира батальйону «Донбас» Семена Семенченка, підозрюваного у створенні приватної військової компанії та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами і вибуховими речовинами, відпустили під цілодобовий домашній арешт.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Позитивне рішення! Семену Семенченку змінили запобіжний захід — домашній арешт. Але це ще не кінець. Боротьба продовжується», — написав екснардеп.

До того ж Семенченко виклав у соцмережі ухвалу Солом’янського районного суду Києва, в якій вказано, що він перебуватиме під домашнім арештом до 14 вересня (включно) та зобов’язаний прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду, не відлучатися з Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду і повідомляти їх про зміну місця роботи чи проживання.

До того ж Семенченко повинен носити електронний засіб контролю (електронний браслет), здати на зберігання закордонні паспорти та інші документи для виїзду за кордон й утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними чи свідками у кримінальному провадженні.