На Донбасі бойовики 13 разів порушили «тишу». Унаслідок обстрілів загинув український військовий

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Степанов Анатолій / УНІАН

За добу в зоні бойових дій на Донбасі бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів загинув один український військовий, ще шестеро — поранені.

На обстріли бойовиків українські військові відкривали вогонь у відповідь, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Так, біля Південного бойовики двічі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а неподалік Троїцького — обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного бойовики двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а в напрямку Тарамчука стріляли по позиціях ЗСУ та цивільній інфраструктурі з артилерії калібру 122 мм.

Також обстріли велись у напрямку Павлополя та Широкиного, а біля Причепилівки російські найманці стріляли з артилерії калібру 152 мм і мінометів 120-го калібру.

Неподалік Луганського бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Станом на 07:00 14 липня штаб ООС зафіксував одне порушення режиму припинення вогню.