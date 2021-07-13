Суд арештував майно депутата від ОПзЖ Козака. Його підозрюють у державній зраді
- Автор:
- Софія Телішевська
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Фото з сайту ОПЗЖ
Печерський райсуд Києва арештував рухоме і нерухоме майно народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Тараса Козака, якого оголосили в розшук.
Його підозрюють у пособництві в державній зраді та розграбуванні національних ресурсів, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Рішення ухвалили за клопотанням Офісу генпрокурора.
У лютому 2021 року Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти Віктора Медведчука та Козака у зв'язку з розслідуванням СБУ щодо фінансування тероризму.
Перед тим санкції запровадили лише проти Козака, зокрема, обмеження стосувалися компаній, які володіють телеканалами «ZIK», «112 Україна» та «NewsOne».
- 11 травня СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписані підозри — вони стосуються трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- Медведчука відправили під домашній арешт, а Козака не можуть знайти. Після судового засідання Медведчук повідомив, що його соратник перебуває на лікуванні в Білорусі.
- Інформацію про нібито лікування Козака в Білорусі раніше спростовувала і генпрокурор Ірина Венедіктова: «У нас оперативна інформація інша».