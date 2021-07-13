Суд арештував майно депутата від ОПзЖ Козака. Його підозрюють у державній зраді

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Фото з сайту ОПЗЖ

Печерський райсуд Києва арештував рухоме і нерухоме майно народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Тараса Козака, якого оголосили в розшук.

Його підозрюють у пособництві в державній зраді та розграбуванні національних ресурсів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Рішення ухвалили за клопотанням Офісу генпрокурора.

У лютому 2021 року Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти Віктора Медведчука та Козака у зв'язку з розслідуванням СБУ щодо фінансування тероризму.

Перед тим санкції запровадили лише проти Козака, зокрема, обмеження стосувалися компаній, які володіють телеканалами «ZIK», «112 Україна» та «NewsOne».