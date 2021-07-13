«Якось одразу зійшлися». Нардеп Тищенко розповів, як познайомився з головою Офісу президента Єрмаком

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Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко познайомився з головою Офісу президента (ОП) Андрієм Єрмаком у студентські роки, коли тренував збірну з дзюдо, а Єрмак працював у юридичній компанії «Проксен» і обслуговував спортсменів.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню «Бабель».

«Ми якось одразу зійшлися, доповнювали один одного. Андрій — перфекціоніст, відповідальний. Людина, яку можна попросити та відвернутися, він сам все зробить і проконтролює. Він дуже галантний. Моя перша дружина [Ірина Журавська] завжди говорила: “Він твій єдиний друг, тримайся Андрія”», — зазначив Тищенко.

За словами нардепа, Єрмак ставить до нього жорсткіші вимоги, ніж до інших.

«Мені не прощається ніщо. Він — мій керівник. Він дає мені чіткі вказівки. [...] Коректніше сказати, він — людина, яка визначає вектор руху», — додав депутат.