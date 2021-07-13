«Якось одразу зійшлися». Нардеп Тищенко розповів, як познайомився з головою Офісу президента Єрмаком
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко познайомився з головою Офісу президента (ОП) Андрієм Єрмаком у студентські роки, коли тренував збірну з дзюдо, а Єрмак працював у юридичній компанії «Проксен» і обслуговував спортсменів.
Про це він розповів в інтерв’ю виданню «Бабель».
«Ми якось одразу зійшлися, доповнювали один одного. Андрій — перфекціоніст, відповідальний. Людина, яку можна попросити та відвернутися, він сам все зробить і проконтролює. Він дуже галантний. Моя перша дружина [Ірина Журавська] завжди говорила: “Він твій єдиний друг, тримайся Андрія”», — зазначив Тищенко.
За словами нардепа, Єрмак ставить до нього жорсткіші вимоги, ніж до інших.
«Мені не прощається ніщо. Він — мій керівник. Він дає мені чіткі вказівки. [...] Коректніше сказати, він — людина, яка визначає вектор руху», — додав депутат.
- У травні 2020 року, під час локдауну, навколо ресторану Тищенка «Велюр» був скандал. Про роботу закладу повідомили журналісти Bihus.Info, які назвали низку депутатів і бізнесменів, які відвідують ресторан. Тищенко говорив, що ресторан не працює, але там проходять «особисті зустрічі». Також він говорив, що там нібито розташований його «штаб». Уже після «серйозної розмови» з Володимиром Зеленським Тищенко став все заперечувати. Поліція приходила з перевіркою, але чи заплатив заклад штраф — невідомо.
- 18 квітня під час посиленого карантину в Києві Тищенко влаштував вечірку в готелі в центрі столиці, щоб відсвяткувати день народження дружини. Поліція після цього відкрила кримінальне провадження, а готель мав заплатити штраф у 34 тисячі гривень. Сам нардеп отримав догану.
- У травні Тищенко під час поїздки на Закарпаття змушував главу митниці казати, що «угорці — наші друзі», а потім закликав повторити це двома мовами.