УПЛ перенесла поєдинок за Суперкубок України через Євро-2020. «Шахтар» та «Динамо» розіграють трофей у вересні

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Українська прем’єр-ліга перенесла матч між «Шахтарем» та «Динамо» за Суперкубок України на два місяці через Євро-2020.

Про це пише пресслужба УПЛ.

«Українська прем’єр-Ліга задовольнила клопотання «Динамо», яке підтримав «Шахтар», та перенесла VBET Суперкубок України. Таке рішення було прийнято, врахувавши навантаження, яке випало на гравців обох клубів та стислі терміни на відновлення», — зазначили там.

Таким чином, обидві команди проведуть поєдинок за Суперкубок 22 вересня замість 24 липня. Місце проведення залишається незмінним — НСК «Олімпійський» у Києві.