МОЗ Ізраїлю заявив про зниження ефективності вакцини Pfizer проти коронавірусу

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Міністерство охорони здоровʼя Ізраїлю повідомило про зниження ефективності вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech у запобіганні хворобі, однак препарат досі залишається ефективним у запобіганні важкому перебігу захворювання.

Про це повідомляє Reuters.

Спад ефективності збігся з поширенням штаму «Дельта» і скасуванням соцдистанції в Ізраїлі. За повідомленням Міністерства охорони здоровʼя, ефективність вакцини в запобіганні як інфекції, так і симптоматичним захворюванням, з 6 червня впала до 64%. Водночас вакцина виявилася на 93% ефективнішою у запобіганні госпіталізації та серйозним захворюванням, які спричиняє коронавірус.

У заяві МОЗ ані слова про те, яким був попередній рівень, і не наводять жодних подробиць. Однак у травні офіційні особи відомства опублікували звіт про те, що дві дози вакцини Pfizer забезпечили понад 95% захисту від інфекції, госпіталізації та важких захворювань.

Представник Pfizer відмовився коментувати дані з Ізраїлю, але послався на інші дослідження, які показують, що антитіла від вакцини здатні нейтралізувати всі протестовані штами (включно з «Дельтою»), хоча і меншою мірою. Розробники вакцини Pfizer-BioNTech заявляли про її ефективність у 95%.

Станом на 6 липня в Ізраїлі одну дозу отримали 10,8 мільйона людей, повністю вакцинувалися 5,18 мільйона. Якщо в січні щодня фіксували близько 10 тисяч нових хворих, то у червні ця цифра була однозначною. Це спонукало Ізраїль відмовитися від майже будь-якого соціального дистанціювання, а також від вимоги носити маски, хоча останнє нещодавно частково відновили через «Дельту». Відтоді щоденна кількість нових випадків захворювання поступово збільшувалася, досягнувши 343 у неділю, 4 липня. Число тяжкохворих зросло з 21 до 35.

Фахівець з аналізу даних Еран Сегал з Ізраїльського інституту науки Вейцмана сказав, що у країні наврядбуде спостерігатися високий рівень госпіталізацій. Він сказав, що цілком нормально продовжувати жити звичайним життям без обмежень, але водночас треба посилювати вакцинацію та тестувати ізраїльтян, які повертаються з-за кордону.